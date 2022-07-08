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Румынская Церковь передала 7,6 млн евро для украинских беженцев

07.07.2022 / 15:22
Румынская Церковь передала 7,6 млн евро для украинских беженцев
Источник: Центр информации УПЦ
В благотворительных акциях, направленных на поддержку украинских переселенцев приняли участие 447 волонтеров и священников

Румынская Православная Церковь пожертвовала 7,6 млн евро для поддержки украинских беженцев и преодоления гуманитарного кризиса, вызванного войной в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на  ortodoxianewsagenсy.gr, пожертвовать средства для беженцев мог любой желающий с помощью онлайн-платформы ajutacubucurie.ro.

В благотворительных акциях, направленных на поддержку украинских переселенцев приняли участие 447 волонтеров и священников.

На собранные деньги волонтеры Румынской Церкви приобрели продукты питания, предметы гигиены, товары для детей.

В период с 16 мая по 1 июля Румынская Церковь получила 11 гуманитарных грузов для беженцев и пострадавших от войны, три из которых отправили в Украину.

 

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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