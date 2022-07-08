Войти | Зарегистрироваться
13:15

пятница,
08 июля
Онлайн
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Мир
Казахстан охвачен протестами. Что происходит в городах страны: подробности
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Полтаве УПЦ передала гуманитарную помощь военным и нуждающимся

07.07.2022 / 14:59
В Полтаве УПЦ передала гуманитарную помощь военным и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Передали продукты и сладости военнослужащим, которые проходят курс реабилитации в одной из больниц города

В Полтаве прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы собрали гуманитарную помощь для раненых военнослужащих ВСУ.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Бабич передал продукты и сладости военнослужащим, которые проходят курс реабилитации в одной из больниц города.

Ранее после Божественной литургии в Свято-Георгиевской Церкви села Лелюховка священник Владимир Чередниченко передав гуманитарную помощь малообеспеченным прихожанам-пенсионерам.

В храмах Полтавы 3 июля после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.

Священнослужители и активные прихожане на прихрамовой территории раздавали теплую пищу всем нуждающимся.

Такие трапезы в полтавских храмах организуются по воскресеньям после Божественной литургии. При Макарьевском кафедральном соборе Полтавы беженцев и вынужденных переселенцев кормят ежедневно с 12.00 до 13.00.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 июля
7 июля
6 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.