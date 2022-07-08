В Полтаве УПЦ передала гуманитарную помощь военным и нуждающимся

В Полтаве прихожане храма Рождества Пресвятой Богородицы собрали гуманитарную помощь для раненых военнослужащих ВСУ.
Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, настоятель храма протоиерей Михаил Бабич передал продукты и сладости военнослужащим, которые проходят курс реабилитации в одной из больниц города.
Ранее после Божественной литургии в Свято-Георгиевской Церкви села Лелюховка священник Владимир Чередниченко передав гуманитарную помощь малообеспеченным прихожанам-пенсионерам.
В храмах Полтавы 3 июля после Божественной литургии прошли благотворительные трапезы для прихожан и всех нуждающихся.
Священнослужители и активные прихожане на прихрамовой территории раздавали теплую пищу всем нуждающимся.
Такие трапезы в полтавских храмах организуются по воскресеньям после Божественной литургии. При Макарьевском кафедральном соборе Полтавы беженцев и вынужденных переселенцев кормят ежедневно с 12.00 до 13.00.