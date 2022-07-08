Епископ УПЦ рассказал, как должен проявляться патриотизм

Прикрываясь патриотизмом, сторонники захватов храмов Украинской Православной Церкви нивелируют само понятие о любви к Родине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Наши мужественные верующие, кому приходилось отстаивать свой храм от посягательств псевдопатриотов, отмечают, что наиболее активными врагами УПЦ являются люди, регулярно имеющие проблемы с законом. Причем не только из-за нарушения статей Конституции о вероисповедании, но и из-за нарушения действующего законодательства в других сферах. К примеру, часто «переходы» храмов из УПЦ в ПЦУ инициируют чиновники, которые обязательно привлекались к ответственности за коррупцию. Другие же совсем забыли о своих прямых обязанностях заботиться о благосостоянии жителей населенных пунктов ОТГ, но пытаются через «религиозную сферу» продемонстрировать свой «патриотизм». А храмы приходят насильно захватывать граждане, которые «забывают» платить налоги, но не забывают что-то из государственной собственности присвоить себе, не считая это никоим образом грехом», - подчеркнул епископ Виктор.

Владыка обратил внимание, что настоящий патриотизм – это когда человек не только на словах любит свою Родину, а когда работает для ее блага, умножает ее культурное наследие, честно платит налоги и соблюдает действующее законодательство.

Епископ Виктор напомнил слова церковного апологета первых веков Тертуллиана, обращавшего внимание на тот факт, что люди, «утопавшие сами в злодеяниях», обвиняли во всем христиан.

«Прикрывая патриотизмом свою не совсем честную жизнь, сторонники захватов храмов УПЦ нивелируют самое понятие о любви к Родине. В то же время именно верующие УПЦ являются честными и ответственными гражданами своего государства, потому что они пытаются выполнять не только Заповеди Божьи, но и законы Украины, в которой живут и работают, - подытожил архиерей.