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Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Иоанна Предтечи

07.07.2022 / 12:25
Епископ УПЦ рассказал о духовном смысле праздника Рождества Иоанна Предтечи
Источник: Центр информации УПЦ
Настоящая вера способна разрушать привычные вещи, кажущиеся незыблемыми и рациональным

Рождество Иоанна Предтечи – это не просто воспоминание о событии рождения того, кто первым указал на Агнца Божия, но и праздник веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Как известно из Евангелия от Луки, родители Иоанна очень долго не имели детей, что в древнем Израиле считалось огромным несчастьем, позором, а в некоторых случаях воспринималось как проклятие Божие. И вот, когда по естественным законам человеческого мира рождение ребенка стало невозможным, Захария и Елисавет зачали сына, который и родился в сегодняшний день», - сказал епископ Виктор.

Владыка отметил факт неотступной молитвы этих людей, которые не отчаивались и не переставали просить у Бога детей даже тогда, когда эта просьба могла показаться кому-то безумием.

«Так и сегодня, люди далекие от Бога смотрят на верующих как на безумцев, которые умоляют Творца о вещах «невозможных». Однако, как и 2000 лет назад, Господь слышит молитвы, рождённые верой, и исполняет их», - продолжил иерарх УПЦ.

Архиерей напомнил, что на самом деле, настоящая вера способна разрушать привычные вещи, кажущиеся незыблемыми и рациональными. «Перед верующим исчезают все преграды, и для него, по слову Христа, «возможно все» (Мк. 9, 23)», - добавил он.

«Поэтому, даже тогда, когда кажется, что «все пропало», что изменить жизненную ситуацию невозможно, что от нас не зависит ничего, будем все равно обращаться к Богу с просьбой вмешаться и принести в наш мир чуточку больше света, чем в нем есть сейчас. И если будем незыблемо верить, что Господь услышит нас, то обязательно получим просимое», - заключил епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, епископ Виктор, Иоанн Предтеча
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