Священник УПЦ рассказал, как не впасть в уныние и не отчаяться

Главное средство борьбы с унынием и отчаянием - помощь другим людям и искреннее доверие Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом рассказал православный миссионер протоиерей Александр Проченко на встрече с молодежью, которая в Киево-Печерской Лавре.

«Вспомним первое чудо Господа, совершённое принародно. Он претворил на свадебном пиршестве обычную воду в вино. Если вода символизирует будние, рабочие дни, то вино обычно напоминает о праздничной радости. В конце Своего земного служения Иисус Христос претворил вино в Кровь, Которая есть символ жертвенности. Таким образом, жертвенный подвиг ради Бога, несмотря на временные скорби, увенчивается радостью, причём не временной, но сопряжённой с вечностью», - поделился священник.

Отец Александр отметил, у многих это доброе качество - видеть потребности других и помогать им - «зачастую как бы атрофировано».

«Люди тратят впустую деньги и свои силы, чтобы угнаться за радостью и счастьем, но не находят искомого. Война показала, как много было потрачено на ненужное и второстепенное, потому что сейчас люди отказались от мнимых благ ради основного, того, что действительно жизненно необходимо и полезно», - обратил внимание священник.

Он призвал довериться Богу, Который дарует истинную радость.

«Мы часто просим у Господа совсем не того, что нам действительно нужно. Поэтому и не получаем просимого. Но надо помнить слова Господни, сказанные перед спасительными страданиями: «...не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42). Важнейшая молитва "Отче наш", которую должен знать каждый христианин, также выражает эту мысль», - продолжил отец Александр.

«Давайте будем не просто верить Богу, но доверимся Ему, чтобы никто не смог отнять той радости, которую не только можно испытать на земле, но и в которой можно пребывать непрестанно в вечной жизни!» - подытожил отец Александр Проченко.

Как сообщалось ранее, просветительские беседы для молодёжи начали проводиться в Киево-Печерской Лавре с весны 2016 года. Встречи проходят в актовом зале обители (корпус № 45) по воскресеньям в 15.30. Начинаются они с молебна. Анонсы встреч можно найти на странице «молодёжки» в Фейсбук.