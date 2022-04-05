На Закарпатье священники УПЦ передали помощь семьям переселенцев

Верующие Мукачевской епархии поддерживают вынужденных переселенцев, которые находятся на Закарпатье.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, верующие и духовенство оказывают беженцам гуманитарную и пастырскую поддержку.

Прихожане храма Рождества Богородицы в селе Верхние Ворота ежедневно готовят обеды для сотен переселенцев. Приход раздает и развозит необходимые вещи, одежду, средства гигиены и т.д.

Также в Мукачевской епархии заботятся о детях-переселенцах, которые находятся в Закарпатском областном детском санатории.

Настоятель храма в честь собора Карпатских святых Ужгорода протоиерей Петр Грига посетил санаторий. В нем на сегодняшний день находятся 90 женщин с детьми. Для малышей священник оставил средства гигиены, продукты питания, одежду.

Как сообщалось ранее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.