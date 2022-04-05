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В УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

05.04.2022 / 13:40
В УПЦ простились с погибшими защитниками Украины
Источник: Центр информации УПЦ
На Полтавщине в Миргороде простились с 36-летним военнослужащим Михаилом Семеняком, который 24 февраля погиб в Сумской области выполняя боевое задание

На Полтавщине и Кировоградщине священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со на news.church.ua, На Полтавщине в Миргороде простились с 36-летним военнослужащим Михаилом Семеняком, который 24 февраля погиб в Сумской области выполняя боевое задание.

Чин отпевания совершил настоятель Свято-Покровского храма села Черевки протоиерей Андрей Щербань.

Священники Кировоградской епархии УПЦ в селе Синьки совершили чин отпевания и похорон 28-летнего воина Романа Рябоконя.

Заупокойное богослужение возглавил благочинный Благовещенского округа протоиерей Валентин Шевчук.

«На днях наша община потеряла хорошего друга, надежного товарища. Погиб верный сын Украины. Он защищал всех нас и отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в мирной стране, жить свободно», – написал на своей странице в Фейсбук отец Валентин.

Источник: Inpress.ua
отпевание, УПЦ, воины
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