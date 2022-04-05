В УПЦ простились с погибшими защитниками Украины

На Полтавщине и Кировоградщине священники Украинской Православной Церкви провели в последний путь погибших украинских военнослужащих.

Как сообщает Центр информации УПЦ со на news.church.ua, На Полтавщине в Миргороде простились с 36-летним военнослужащим Михаилом Семеняком, который 24 февраля погиб в Сумской области выполняя боевое задание.

Чин отпевания совершил настоятель Свято-Покровского храма села Черевки протоиерей Андрей Щербань.

Священники Кировоградской епархии УПЦ в селе Синьки совершили чин отпевания и похорон 28-летнего воина Романа Рябоконя.

Заупокойное богослужение возглавил благочинный Благовещенского округа протоиерей Валентин Шевчук.

«На днях наша община потеряла хорошего друга, надежного товарища. Погиб верный сын Украины. Он защищал всех нас и отдал свою жизнь за то, чтобы мы могли жить в мирной стране, жить свободно», – написал на своей странице в Фейсбук отец Валентин.