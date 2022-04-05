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В Кропивницком верующие УПЦ совершили крестный ход со святынями с молитвой о мире

05.04.2022 / 12:05
В Кропивницком верующие УПЦ совершили крестный ход со святынями с молитвой о мире
Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель и диакон храма с паломниками провезли вокруг города святыни из киевского храма в честь Собора всех святых воинов, которые сейчас находятся в Кропивницком

В Кропивницком верующие Украинской Православной Церкви совершили крестный ход вокруг города с иконами и мощами святых воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Кировоградской епархии, духовенство и верующие Благовещенского храма совершили автомобильный крестный ход вокруг Кропивницкого.

Настоятель и диакон храма с паломниками провезли вокруг города святыни из киевского храма в честь Собора всех святых воинов, которые сейчас находятся в Кропивницком.

Священники объехали Кропивницкий, останавливаясь у поклонных крестов, и там, где возможно в условиях военного времени, благословляли город святынями и кропили святой водой.

«Особенно просили в молитвах Божью Матерь, святителя Николая Чудотворца и всех святых воинов о защите города и всей Украины, о Божьей помощи нашим защитникам и пострадавшим от войны жителям нашего государства», – отметили в Кировоградской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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