Во всех уголках страны УПЦ помогает беженцам, защитникам, больницам и нуждающимся

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

Настоятель Покровского храма села Вовчок Тульчинской епархии УПЦ священник Димитрий Янковицкий передал от благотворительного фонда «ФАВОР» продукты питания и средства личной гигиены для беженцев из Харькова, Херсона и Каховки, которых приняли в Немировском районе (Винницкая область).

На Закарпатье настоятель храма в честь собора Карпатских святых в Ужгороде протоиерей Петр Грига во второй раз посетил Закарпатский областной детский санаторий «Малыш» в селе Оноковцы.

В заведении на сегодняшний день находится 90 женщин с детьми, которым священник передал средства гигиены, продукты питания, одежду и другие необходимые вещи.

В Воскресной школе при Свято-Троицком храме села Русское дети под руководством преподавателя Натальи Смужаницы собственноручно изготовили мотанки «Ангел Мира», которые в качестве детского подарка и моральной поддержки для украинских воинов приход передаст на передовую.

По благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента клирики епархии иерей Александр Гладыш и протодиакон Григорий Гришко доставили в село Берестовец гуманитарную помощь в виде 300 кг мяса глубокой заморозки.

Одесская епархия УПЦ благодаря православной молодежи уже в течение месяца войны люди, прибывающие на железнодорожный вокзал, провожающие или встречающие там своих близких, могут выпить горячего чая с угощениями и согреться.

В Измаильском благочинии настоятель Константино-Еленинского храма поселка Суворово протоиерей Платон Енин приобрел 500 килограммов муки, из которой теперь пекут хлеб нуждающимся. Молодежная скаутская организация при храме святых мучеников Виктора и Ирины (Авангард), а также активные прихожане храма предоставляют продукты питания военным, которые дежурят на блок-постах в пригороде Одессы. Помогают военнослужащим и прихожане Свято-Троицкого храма села Заря, регулярно передавая бойцам все необходимое.

Духовенство, волонтеры и верующие Тернопольской епархии УПЦ проделали работу: присоединились к покупке флисовых кофт для военных (30 штук); передали ботинки с высокими берцами в Киев для Защитника Украины; начат сбор ткани, которую передадут для пошива нижнего белья в госпитале.

В условиях боевых действий в храмах и монастырях Харьковской епархии УПЦ совершаются все уставные богослужения, таинства Елеосвящения (Соборование) и оказывается благотворительная помощь харьковчанам.

Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий передал продукты питания, средства гигиены и медикаменты харьковчанам, проживающим в районе Северной Салтовки.

Настоятель храма в честь священномученика Александра в Харькове протоиерей Михаил Кит и клирики храма раздали продукты питания харьковчанам. Также благотворительную помощь харьковчанам раздали волонтеры епархии и студенты Харьковской духовной семинарии.