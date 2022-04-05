Управделами УПЦ рассказал о грехе человекоугодия

Понимание чувств другого человека не должно подменяться согласием с его ошибочным мнением, пагубными страстями или следование им.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Люди по своей падшей человеческой природе нуждаются в признании и в поощрении. На практике это проявляется в виде страсти человекоугодия: если человек пытается быть приятным максимальному количеству людей, то ему приходится говорить не то, что он думает на самом деле, но то, что от него хотят услышать. И в ответ он получает позитивную реакцию от своей аудитории. Угождай другим, и будет тебе благо – девиз такого способа жизни. Да и сама публика часто хочет слушать не правду, а всего лишь получить поддержку своего мнения (пусть и ложного). Вот и получается замкнутый круг: кто-то в поиске позитивных эмоций ждет безусловной поддержки, кто-то эту поддержку так же, не задумываясь, дает. И, казалось бы, все счастливы», - сказал владыка.

Архиерей констатировал, что с этим сталкивается любая более-менее публичная личность. «Не избегают этого и священники, ведь совершенно очевидно, что проповедь, направленная на покаяние, исправление своих пороков, борьбу с грехом, будет менее популярна, чем то, что именно сейчас жаждут услышать массы. С этой точки зрения любой проповедник заведомо проигрывает любому популисту», - добавил он.

Однако цель проповеди отнюдь не в публичном успехе и священники не являются актерами разговорного жанра, - отметил митрополит Антоний.

«Более того, проповедовать Истину во все времена было опасно в той или иной степени: «И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра... Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его…» (2 Пар. 36:15). Вспомните, сколько пророков Ветхого Завета, вплоть до Иоанна Крестителя, были гонимы. Это грустная правда падшего мира. Но хотя народ часто не слушал пророков Божьих, все их пророчества сбылись. Ведь Истина вечна. В то время как всякая популярная человекоугодная повестка не имеет стержня, она меняется, как весенняя погода», - продолжил иерарх УПЦ.

Владыка обратил внимание, что сегодня народ хочет слышать одно, завтра другое, а послезавтра третье. «Вечно угождать людям может лишь человек беспринципный, но уж никак не христианин и тем более не священник. И самое главное, что все эти мимолетные желания, которым пытаются угождать, не просто сиюминутны, они – ложны», - добавил он.

«Конечно, мы призваны, в том числе, и утешать страждущих. Но утешение вовсе не значит потворство ложным идеям-однодневкам. Подлинное утешение – это сочувствие и сострадание в самом буквальном смысле этих слова: со-страдание, со-чувствие, страдание вместе со страждущими, понимание их чувств, возможность поставить себя на место другого человека, понять изнутри его подлинные переживания и уже затем дать ему совет согласно Божьим заповедям», - сказал управделами УПЦ.

Митрополит Антоний отметил, что понимание чувств другого человека не должно подменяться согласием с его ошибочным мнением, пагубными страстями или, еще хуже, следование им.

«Наш путь – только правда, только истина в Господе. К этому призваны. Именно так сейчас себя ведет наша Церковь. И хотя мы, как и пророки древности, не всегда говорим то, что от нас хотят услышать, и часто бываем непоняты и гонимы, правда Господня всё равно в конце концов восторжествует», - заключил архиерей.