Предстоятель УПЦ призвал к молитве за погибших в Буче

В Украинской Православной Церкви молятся о замученных жителях Бучи.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

Предстоятель УПЦ отметил, что тех, кто совершил ужасное насилие над мирными жителями, ожидает Суд Божий.

«Из сегодняшних новостей узнал о случившемся в Буче. Это ужасно. Скорбь наполнила мое сердце. Совершивших это насилие отдаю на Суд Божий, от которого никто не сможет скрыться», - сказал Блаженнейший.

Также Митрополит Онуфрий выразил родным пострадавших глубокое соболезнование.

«За умерших от насилия молюсь и прошу Господа, чтобы Господь принял их души в доме Праведных», - подчеркнул Блаженнейший.