Управделами УПЦ рассказал о богослужении «Мариино стояние»

По благочестивой традиции во время чтения Великого канона принято совершать земной поклон в начале каждого тропаря, соответственно количество поклонов составляет 250.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Название «Мариино стояние» это богослужение получило из-за своей продолжительности, поскольку полностью прочитывается Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского вместе с житием преподобной Марии Египетской как образец духовного перерождения через пост и молитву», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что Церковь всегда предлагает образцы покаяния с тем, чтобы мы видели, как человек, движимый силой покаяния, достигает неба.

«Часто люди, пришедшие в Церковь после насыщенной разными событиями жизни, переживают, хватит ли у них сил для исправления, поможет ли им Господь в борьбе со страстями. Ведь враг рода человеческого любит вселять помыслы маловерия, малодушия, отсутствия надежды на Спасителя. Церковь же показывает – та, которая достигла, как сейчас бы сказали, социального дна, та, которая жила жизнью крайне грешной через покаяние, стала великой святой», - продолжил архиерей.

Он обратил внимание, что не случайно преподобная Мария Египетская вспоминается сразу после воскресения, посвященного преподобному Иоанну Лествичнику, изложившему правила духовной жизни, следуя которым человек, как бы восходя по ступенькам, может достичь Царствия Божия.

Также митрополит Антоний рассказал, что из-за чтения Великого покаянного канона эта служба длится дольше обычного, но в Богослужебном году есть службы, которые могут «поспорить» с «Марииным стоянием» по длине, например, некоторые службы Страстной седмицы.

«По благочестивой традиции во время чтения Великого канона принято совершать земной поклон в начале каждого тропаря. Соответственно, количество поклонов составляет 250. Это нелегко. Но, несмотря на это, большинство верующих стараются совершить такой нелегкий подви», - отметил управделами УПЦ.

Архиерей считает, что количество поклонов всегда должно определяться соразмерно духовным и телесным силам человека.

«Следует помнить, что Господь смотрит прежде всего на сердце человека, а не на его физическую подготовку. Поэтому важным является не количество положенных поклонов, а наш молитвенный настрой. Святые отцы всегда говорят о том, что лучше пару слов в уме сказать Богу, чем совершить тысячу поклонов, думая при этом о ногах», - заключил митрополит Антоний.