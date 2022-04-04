Управделами УПЦ считает, что победить можно только сохранив верность Богу и Церкви

Сила народа не только в мощности оружия и армии, а в единстве и общей молитве за мир.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) сказал в своем обращении.

«Сейчас столица Украины и вся Киевщина понемногу оживает – множество киевлян и жителей пригородов готовятся вернуться в свои дома. Мы радуемся и возлагаем надежду на Бога, что сможем в ближайшие дни вернуть мирную жизнь. Но такая возможность есть далеко не везде. К сожалению, на востоке и юге нашей страны как и раньше раздаются выстрелы, продолжают гибнуть украинцы. В это же время в Верховной Раде некоторые народные депутаты инициируют законопроекты, направленные на уничтожение Украинской Православной Церкви, на прекращение религиозной жизни миллионов украинцев. Почему именно сейчас эти антицерковные законопроекты, законы выглядят особенно циничными? Война в Украине идет уже более пяти недель, и боевые действия идут преимущественно в восточных и южных регионах: Харьковщина, Донечина, Черниговщина, Николаевщина», – отметил управделами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что в этих регионах уничтожены и разрушены десятки храмов УПЦ.

«Наши верующие здесь больше всего страдают, когда героически защищают свою страну. И благодаря их действиям фронт сейчас не в центре страны, и тем более не на ее западе. Справедливо ли в такой ситуации за спинами наших верующих инициировать законы против существования их Церкви? Справедливо ли называть этих людей врагами и предателями? Справедливо ли, пользуясь ситуацией, захватывать храмы нашей Церкви с оружием в руках? Принуждать наших верующих переходить в другую конфессию через угрозу расправы над ними? Ответ очевиден», - обратил внимание управделами УПЦ.

Владыка подчеркнул, что президент и представители власти Украины неоднократно говорили, что Украина может выстоять лишь при условии единства всех украинцев, всего народа.

«В это сложное время президент призывает нас , украинцев, к единству. Но способствует ли единству ситуация, когда одни воюют на фронте, а другие – в тылу, со священниками и женщинами? С какими мыслями наши воины будут идти на бой, зная, что дома обижают их родителей и их Церковь? Всем нужно осознать, что сила народа – не в мощности оружия и профессиональности армии, а в единой молитве ее Церкви ,миллионов ее верных. И только народ, что сохраняет верность Богу и Церкви, может одержать победу», – подытожил митрополит Антоний.