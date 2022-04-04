На Одесчине и Ровенщине священники УПЦ отпели украинских военнослужащих

Священники Одесской и Полесско-Сарненской епархий Украинской Православной Церкви совершили чин отпевания и похорон погибших украинских воинов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, священники соборно отпели трое погибших военнослужащих: воина Антона Моисея в селе Петродолина; воинов Андрея Колесниченко и Алексея Данилевского – на Западном кладбище Одессы.

«С сожалением подчеркиваем, что это были совсем молодые ребята, ничем не заслужившие смерти, но отдавшие свои жизни за нашу Родину и свободу нашего народа. Наша обязанность сегодня – утешить их семьи, сохранить память об их подвиге», – говорится в сообщении.

В Сарненской епархии УПЦ отпевание младшего сержанта Вооруженных Сил Украины Ивана Коваля, погибшего в бою под Николаевом, совершил настоятель Свято-Троицкого храма села Любиковичи протоиерей Георгий Семенович.

Священник передал слова соболезнования митрополита Полесского и Сарненского Анатолия:

«Погибший воин Иоанн пожертвовал собой ради мирной жизни, единства и процветания нашего Государства, ради того, чтобы у нас было счастливое будущее. Его смерть является тяжелой потерей для родных, близких, друзей и всех, кто его знал. Разделяем Ваше горе и молимся о вечном покое его души».