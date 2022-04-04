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Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести настоящую любовь к Богу

04.04.2022 / 12:45
Предстоятель УПЦ рассказал, как обрести настоящую любовь к Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Пост и молитва помогают обрести духовную любовь

Смирение, молитва и пост помогают обрести истинную любовь к Богу.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на foma.in.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви рассказал в проповеди.

«Человек восходит на небо с помощью любви. Как Бог любовью приклонил небо до земли, так человек любовью восходит от земли на небо», - отметил Митрополит Онуфрий.

Он объяснил, что человека возводит к небу не любовь «к одежде или пище, или к другу, а божественная, духовная любовь».

«Духом божественной любви является смирение. Если у человека есть настоящая божественная любовь, то он всегда смиряется перед волей Божьей: что бы Бог ни послал, такой человек всегда всё принимает с благодарностью, потому что знает - даже если Господь послал ему что-то горькое - приняв это лекарство, он получит пользу. Если у человека есть смирение, значит у него есть эта божественная любовь», - сказал Предстоятель.

Он отметил, что пост и молитва помогают обрести духовную любовь.

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сёстры, помнить, что все мы - дети Божьи и что Бог хочет, чтобы Его дети жили в мире друг с другом, любили и уважали друг друга. Сегодня мы благодарим Господа за то, что слово, которое прозвучало в эти дни с двух сторон - Украины и России - в отношении войны, принесло добрые плоды, были отведены войска от Киева. Надеемся, что доброе слово, молитва и любовь победят и водворится мир. И мы станем такими детьми, которыми нас хочет видеть Господь: между которыми царят любовь, согласие, терпение и уважение», - призвал Блаженнейший Онуфрий.

Предстоятель пожелал верующим «совершенствоваться в посте и молитве, восходить по ступеням духовного совершенства». Ведь «чем человек выше духовно, тем он сильнее, мужественнее, а если человек не восходит по ступеням духовного совершенства, то ему будет лишь казаться, что он крепкий, мудрый и сильный, а на самом деле он будет ничем, потому что великим человека делает божественная благодать». А она «даётся тем, кто борется с собой, смиряется, восходит по ступеням духовного совершенства».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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