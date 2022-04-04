Во всех уголках Украины УПЦ помогает беженцам, военным, защитникам и больницам

Храмы, монастыри и волонтеры во всех епархиях Украинской Православной Церкви оказывают помощь ВСУ, терробороне, медицинским учреждениям, беженцам и всем пострадавшим в результате военных действий.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия силами епархий и монастырей Украинской Православной Церкви организуется всесторонняя помощь всем, кто пострадал в результате боевых действий на территории Украины.

В Ровенской области в Свято-Георгиевском храме Корца собрали 17 925 грн. для приобретения бронежилетов и аптечек бригаде, в которой проходят военную службу прихожане храма. Также военным была передана одежда. На минувшей неделе прихожане Свято-Параскевского прихода приготовили и передали для воинов ВСУ 300 банок мясных консерваций, домашнюю выпечку, а также средства гигиены.

В Нежинской епархии УПЦ по благословению митрополита Климента около ста человек с инвалидностью и вынужденных переселенцев получили гуманитарную помощь. Раздавали продукты питания и средства гигиены на территории Нежинского Благовещенского мужского монастыря.

В Харькове митрополит Онуфрий передал благотворительную помощь жителям города, проживающим в разрушенных от обстрела районах. Продукты питания, средства гигиены и медикаменты передали воспитанники Харьковской духовной семинарии и волонтеры епархии.

В Черкасской области сотрудники епархиального отдела по благотворительности и социальному служению Черкасской епархии УПЦ передали медицинские препараты в областную больницу для лечения пострадавших от боевых действий.

В Запорожье митрополит Лука передал областной инфекционной больнице автоматический внешний дефибриллятор в комплекте с сумкой для транспортировки стоимостью более 52 тыс. гривен. Прибор приобрели за пожертвования прихожан.

В Одесской епархии УПЦ подготовили список линий психологической и материальной помощи всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. Номер горячей линии: +380936150820

Сюжеты о гуманитарной деятельности Одесской епархии побуждают к участию в благотворительных делах даже самых маленьких верующих. Недавно Одесская епархия выпустила видеоотчет о приюте для животных, действующем при Архангело-Михайловском женском монастыре города Одесса. Мальчик Ваня, просмотрев видео, пожертвовал свои сбережения для брошенных кошек.