Управделами УПЦ рассказал о тайне и силе Креста Господня

Нет большего упования у христиан, чем упование на силу и помощь Креста Господня.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Церковь неистребима, как неистребима благодать Божия. Именно благодатью укрепляется Церковь изнутри, а Крестом Господь хранит верных Своих чад от врагов видимых и невидимых. И нам нечего бояться: с нами Бог и Его сила, Его Крест и Его благодать», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что Крест с самого начала своего существования сопровождается чудесами, из орудия казни, вызывавшее ужас и страх среди людей, Крест стал чудесным образом орудием спасения человека, его надеждой и опорой.

«Христос Крестом сокрушил и посрамил диавола, с Креста Он сошел во ад, где освободил мучившихся и ввел их в Царствие Небесное. С тех пор изображение Креста страшно для демонов и спасительно для верующих. Свидетельством тому множество исцелений и чудес, происходящих по молитвам у Самого Креста Господня или же у Его изображений», - подчеркнул управделами УПЦ.

Митрополит Антоний объяснил, что является крестом для каждого верующего, и призвал к усиленной молитве.

«Исполнение воли Божией в земной жизни без оглядки на препятствия, трудности, страдания и смерть – это и есть крест для каждого из нас.

Вспомним, какой крест взял на Себя Господь, когда спас нас от власти греха и смерти. Ответим же любовью на Его любовь. Ответим своим смирением перед земным крестом на Его Крестные страдания. Будем молиться в эти дни, чтобы Господь не только нам и нашим близким, но и всему Православию, всей полноте Церкви даровал Свои милости, защитил всех нас и укрепил Своим Крестом», - подытожил владыка Антоний.