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На Виннитчине и Сумщине УПЦ передали медикаменты для лечения украинских военных

26.03.2022 / 13:35
На Виннитчине и Сумщине УПЦ передали медикаменты для лечения украинских военных
Источник: Центр информации УПЦ
Лекарства передали для госпитализированных воинов ВСУ в Винницкую областную больницу им. М.И. Пирогова

В Винницкой и Сумской областях епархии Украинской Православной Церки передали медикаменты для защитников Украины и нуждающихся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, лекарства передали для госпитализированных воинов ВСУ в Винницкую областную больницу им. М.И. Пирогова.

Медикаменты собрали прихожане и настоятели городских храмов в честь Воскресения Христова и вмч. Димитрия Солунского.

«Призываем вместе поддерживать наших защитников! Продолжаем молиться о Украине!», - призвали в Винницкой епархии.

Сумская епархия УПЦ приняла участие в передаче медикаментов, полученных от львовской волонтерской организации «Центр волонтерства и защиты».

Лекарства передали в администрацию Сумского областного клинического медицинского центра социально опасных заболеваний, который в свою очередь перераспределяет медикаменты по лечебным учреждениям Сумской области.

Как сообщалось ранее, гуманитарный центр Черновицко-Буковинской епархии Украинской Православной Церкви доставил грузовик медицинских средств от Румынской Церкви для лечения онкобольных.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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