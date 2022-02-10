В УПЦ считают, что вера может стать одним из факторов объединения

Вера - это нравственная и духовная сила, а не политическая.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в интервью Фонду мира и развития.

«Вера не может полностью консолидировать общество в политическом и географическом контексте, но может стать одним из факторов объединения. Для этого необходимо, чтобы подавляющее большинство жителей Украины разделяли веру в Бога и регулярно ходили в храм», - считает отец Николай.

Священник отметил, что Украина является разнообразной в конфессиональном плане, но самой большой конфессией страны по числу приходов, общин и верующих остается Украинская Православная Церковь.

«В трех галицких областях доминирует УГКЦ, которая, в общем, имеет около 3 тыс 200 общин по Украине. На Волыни, Ровенщине и частично в Галиции заметно присутствие ПЦУ, общее количество реально действующих общин которой составляет чуть больше 4 тыс. Есть много протестантских общин различных направлений по всей стране, которых всего насчитывается около 10-11 тысяч. Но при всем этом крупнейшей конфессией страны как по количеству общин (12 381 приход), так и по количеству реальных верующих, которые еженедельно посещают храмы, остается Украинская Православная Церковь», – сказал спикер УПЦ.

По его мнению, храмы разных конфессий в Украине посещает 3-7%, возможно 10% населения.

«Хотя, по моим наблюдениям, верит в Бога и признает Его бытие, наверное, более 90% населения Украины», – добавил священник.

Протоиерей Николай считает неправильным превращать религию в политическую идеологию, поскольку вера – это прежде всего моральная и духовная сила, объединяющая народ.