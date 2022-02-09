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Белый дом решил, как будет в случае чего эвакуировать американцев из Украины

09.02.2022 / 18:26
Белый дом одобрил план Пентагона по эвакуации американцев в случае вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Согласно плану, помогать американцам покинуть Украину будут американские войска в Польше.

Отмечается, что около 1700 военнослужащих 82-го воздушно-десантного корпуса, развернутого в Польше для оказания помощи, в ближайшие дни на границе Польши с Украиной начнут устанавливать контрольно-пропускные пункты, палаточные лагеря и другие временные сооружения, чтобы подготовиться к обслуживанию прибывающих американцев, пишет "Корреспондент".

Вместе с тем, войска не имеют права въезжать на территорию Украины и не будут эвакуировать американцев или совершать полеты с территории Украины.

Помощь также будет заключаться в предоставлении логистической поддержки для координации эвакуации американцев из Польши, после того как они прибудут туда из Киева и других частей Украины.

Сообщается, что в Украине находятся примерно 30 тысяч американцев.

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