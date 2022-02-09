Кулеба рассказал, пытался ли Макрон склонить Украину к выполнению Минских соглашений

"Господин Макрон не склонял нас к выполнению Минских соглашений на российских условиях после визита в Москву", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях, выдвинутых Россией.

"Это не означает, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе, но выполнять их на российских условиях, в российской интерпретации, в частности через прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", на чем категорически настаивает Россия, мы не будем, это наша принципиальная позиция", - пояснил Кулеба.