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Кулеба рассказал, пытался ли Макрон склонить Украину к выполнению Минских соглашений

09.02.2022 / 18:19
Президент Франции Эмманюэль Макрон не пытался склонить Украину к выполнению Минских соглашений на российских условиях после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Господин Макрон не склонял нас к выполнению Минских соглашений на российских условиях после визита в Москву", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в среду, пишет "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что Украина не будет выполнять Минские соглашения на условиях, выдвинутых Россией.

"Это не означает, что мы не будем выполнять Минские соглашения в принципе, но выполнять их на российских условиях, в российской интерпретации, в частности через прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР", на чем категорически настаивает Россия, мы не будем, это наша принципиальная позиция", - пояснил Кулеба.

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