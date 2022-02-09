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В Украине приземлился очередной самолет с боеприпасами из США

09.02.2022 / 18:18
Девятый по счету самолет доставил партию боеприпасов в Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

 

"Девятая "птица" от США и второй грузовой самолет с военной помощью для Вооруженных сил Украины от наших партнеров, который прибыл в "Борисполь" сегодня! В Киев прибыло более 80 тонн боеприпасов от США", - написал Резников в Twitter.

Министр также напомнил, что 8-9 февраля в Украину прибыл груз с военно-технической помощью от Великобритании.

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