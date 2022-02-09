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Стало известно, сколько продлится расследование уголовного дела по Трухину

09.02.2022 / 18:17
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявляет, что расследование ДТП с участием депутата Верховной Рады Александра Трухина ("Слуга народа") может длиться до года.

Об этом он сообщил на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передают Українськi Новини.

"Генно-молекулярная экспертиза — она долговременная, мы ее уже провели... но, наверное, мы будем ее переназначать. Поэтому не могу сказать о сроках окончания досудебного расследования, но практика такова, что расследование длится до одного года", — сказал Сухачев.

При этом он призвал общество не спекулировать на теме продолжительности расследования, несмотря на то, что со времени ДТП прошло 5 месяцев, а расследование еще не завершено.

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