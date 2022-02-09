Стало известно, сколько продлится расследование уголовного дела по Трухину

Об этом он сообщил на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передают Українськi Новини.

"Генно-молекулярная экспертиза — она долговременная, мы ее уже провели... но, наверное, мы будем ее переназначать. Поэтому не могу сказать о сроках окончания досудебного расследования, но практика такова, что расследование длится до одного года", — сказал Сухачев.

При этом он призвал общество не спекулировать на теме продолжительности расследования, несмотря на то, что со времени ДТП прошло 5 месяцев, а расследование еще не завершено.