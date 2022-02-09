Нардеп из "Слуги народа" забыл указать в декларации больше миллиона гривен

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), нардеп не указал сведений о полученном женой доходе от занятия предпринимательской деятельностью на сумму 1 336 011,43 гривны.

Согласно справке, депутат предоставил агентству учтенные объяснения, однако они не опровергают недостоверных сведений, указанных в декларации. "Таким образом, субъект декларирования в разделе 11 декларации указал недостоверные сведения, и не сдержал требования п. 7 ч. 1 ст. 46 Закона", — сказано в справке.

В поданной 30 января исправленной декларации Заславский уже указал вышеуказанные данные.