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Нардеп из "Слуги народа" забыл указать в декларации больше миллиона гривен

09.02.2022 / 18:15
Народный депутат от партии "Слуга народа" Юрий Заславский не закделарировал доход своей жены Иванны суммой 1,33 млн гривен. Об этом свидетельствует справка о проведении полной проверки декларации Заславкого за 2020 год, передают Українськi Новини.

По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), нардеп не указал сведений о полученном женой доходе от занятия предпринимательской деятельностью на сумму 1 336 011,43 гривны.

Согласно справке, депутат предоставил агентству учтенные объяснения, однако они не опровергают недостоверных сведений, указанных в декларации. "Таким образом, субъект декларирования в разделе 11 декларации указал недостоверные сведения, и не сдержал требования п. 7 ч. 1 ст. 46 Закона", — сказано в справке.

В поданной 30 января исправленной декларации Заславский уже указал вышеуказанные данные.

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