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Зеленский отреагировал на петицию с просьбой отменить воинский учет для женщин

09.02.2022 / 18:13
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию украинцев с просьбой отменить воинский учет женщин. Он обратился к министру обороны Алексею Резникову, чтобы уточнить, можно ли сократить перечень профессий военнообязанных женщин.=

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин. В частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский напомнил, что перечень профессий, по которому должны поставить сотрудниц на воинский учет, составлен в соответствии с Конституцией и законодательством.

В то время президент признал в своем ответе, что общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет.

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