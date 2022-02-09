Зеленский отреагировал на петицию с просьбой отменить воинский учет для женщин

"Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин. В частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский напомнил, что перечень профессий, по которому должны поставить сотрудниц на воинский учет, составлен в соответствии с Конституцией и законодательством.

В то время президент признал в своем ответе, что общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет.