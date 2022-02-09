Спасатели предупредили украинцев, чтобы не лазили в Карпаты

В высокогорных районах Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 9 февраля, а также сегодня в горах Черновецкой области будет сохраняться третий уровень опасности схождения лавин, говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в Госслужбе по ЧС не исключают вероятности оползней снега на дороги в горных районах Закарпатской области.