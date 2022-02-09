В МВД признались, кто имел доступ к слитому видео с Трухиным

Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко, которого цитирует "Интерфакс-Украина".

"Запись, которую осуществлял работник полиции, проводилась с бодикамеры. В репортаже, который нам предоставили… четко видны тайминг и номер камеры, поэтому мы можем утверждать, что это действительно запись с камеры", - заявил Клименко.

Он объяснил, что согласно процедуре, информацию с бодикамер патрульных снимает на сервер IT-специалист. Однако используемые камеры - малобюджетные и были поставлены в Нацполицию четыре-пять лет назад, поэтому с технической точки зрения с такой камеры можно снять информацию.

"К серверам имеет доступ очень много сотрудников полиции. Это и айтишники, и сотрудники мониторинга, и сотрудники подразделения админпрактики....Что это значит? Что в Киеве доступ к этой информации имело около 100 человек... Логировки на тот момент не было... Поэтому определить, кто конкретно снял информацию с сервера, на сегодняшний день невозможно", - считает глава нацполиции.