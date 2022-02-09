Священник УПЦ объяснил, какие молитвы защищают от беды

В православной традиции, когда человеку особенно нужна защита и утешение от Господа, рекомендуется читать псалмы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на YouTube-канал «Православная Церковь», об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии и семинарии иеромонах Афанасий (Стрельцов).

Иеромонах Афанасий напомнил, что православные особо выделяют 90-й псалом «Живый в помощи Вышняго», в котором есть особенные слова - «и под крыльями Его будешь безопасен» (Пс. 90:4).

«Тогда, когда я не ожидаю помощи уже ни от кого - ни от ближних, ни от людей, ни от тех, кто меня окружает сейчас - я надеюсь только на помощь Божию. Надеюсь на то, что Бог сохранит и укрепит меня. Покрыет тогда, когда мне тяжело. Укроет меня во время моего бедственного испытания и поможет с ним справиться», - поделился священник.

Отец Афанасий обратил внимание, что богослужения и молитвы, которые существуют в Церкви, направлены на то, чтобы «укрепить человека в вере, сохранить в молитве, утвердить в любви к Богу, чтобы правильно верить Богу и правильно следовать в Царствие Небесное».

«Все молитвы, которые есть в нашей святой Православной Церкви направлены на то, чтобы спасти и укрепить душу каждого человека», - объяснил иеромонах Афанасий.