Войти | Зарегистрироваться
18:48

понедельник,
27 декабря
Онлайн
Венедіктова програла суд журналістам
Страна
Венедіктова програла суд журналістам
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
Страна
Дело MH17: Суд идентифицировал ЗРК Бук по 15 признакам
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священный Синод УПЦ подвел итоги 2021 года

27.12.2021 / 17:59
Священный Синод УПЦ подвел итоги 2021 года
Источник: Центр информации УПЦ
Увеличилось количество монастырей, приходов, священнослужителей и монахов

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на заседании Синода были подведены итоги деятельности Украинской Православной Церкви в 2021 году.

Священный Синод назвал наиболее знаковые события года в жизни Украинской Православной Церкви: съезд представителей захваченных храмов, съезд монашества, празднование годовщины Крещения Руси и Международную научную конференцию, посвященную богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросам первенства среди Поместных Православных Церквей.

Священный Синод УПЦ констатировал активное социальное служение Церкви, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию в стране.

Помощь от Украинской Православной Церкви получили: 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1800 многодетных семей. Для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов. Общая сумма по всем направлениям социальной работы в 2021 году составила около 30 миллионов гривен.

Кроме того, проводилась работа по организации и координации духовного окормления украинской диаспоры. Так, в течение текущего года Украинская Православная Церковь открыла два новых прихода за границей.

В 2021 году Украинская Православная Церковь активно общалась с Поместными Православными Церквами. Архиереи Украинской Православной Церкви имели молитвенное общение с иерархами Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Албанской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, а также с архиереями Кипрской и Элладской Церквей, которые остались верны православным канонам.

Члены Священного Синода отметили, что 2021 год завершается для Украинской Православной Церкви с хорошими статистическими показателями. Увеличилось количество монастырей, приходов, священнослужителей и монахов.

Также было принято решение о подготовке и издании полной Библии на украинском языке. Подготовкой текста Священного Писания на украинском языке будет заниматься Киевская духовная академия, а его изданием - Издательский отдел УПЦ.

Согласно решению Священного Синода, в Украинской Православной Церкви ежегодно 30 сентября будет проводиться День молитвы за сирот. Для этого утверждены молитвенные тексты.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
27 декабря
26 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.