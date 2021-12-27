Священный Синод УПЦ подвел итоги 2021 года

В Киево-Печерской лавре сегодня состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, на заседании Синода были подведены итоги деятельности Украинской Православной Церкви в 2021 году.

Священный Синод назвал наиболее знаковые события года в жизни Украинской Православной Церкви: съезд представителей захваченных храмов, съезд монашества, празднование годовщины Крещения Руси и Международную научную конференцию, посвященную богословско-каноническому осмыслению принципа соборности Церкви и вопросам первенства среди Поместных Православных Церквей.

Священный Синод УПЦ констатировал активное социальное служение Церкви, несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию в стране.

Помощь от Украинской Православной Церкви получили: 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1800 многодетных семей. Для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов. Общая сумма по всем направлениям социальной работы в 2021 году составила около 30 миллионов гривен.

Кроме того, проводилась работа по организации и координации духовного окормления украинской диаспоры. Так, в течение текущего года Украинская Православная Церковь открыла два новых прихода за границей.

В 2021 году Украинская Православная Церковь активно общалась с Поместными Православными Церквами. Архиереи Украинской Православной Церкви имели молитвенное общение с иерархами Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской, Болгарской, Албанской, Польской, Православной Церкви Чешских земель и Словакии, Православной Церкви в Америке, а также с архиереями Кипрской и Элладской Церквей, которые остались верны православным канонам.

Члены Священного Синода отметили, что 2021 год завершается для Украинской Православной Церкви с хорошими статистическими показателями. Увеличилось количество монастырей, приходов, священнослужителей и монахов.

Также было принято решение о подготовке и издании полной Библии на украинском языке. Подготовкой текста Священного Писания на украинском языке будет заниматься Киевская духовная академия, а его изданием - Издательский отдел УПЦ.

Согласно решению Священного Синода, в Украинской Православной Церкви ежегодно 30 сентября будет проводиться День молитвы за сирот. Для этого утверждены молитвенные тексты.