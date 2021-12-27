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УПЦ в 2021-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов

27.12.2021 / 18:15
УПЦ в 2021-м году в цифрах: количество приходов, священников, монахов
Источник: Центр информации УПЦ
В Украинской Православной Церкви за уходящий год возросло количество приходов и насчитывается 12 381 религиозных общин, что на 7 больше, чем в прошлом году - 12 374

В Украинской Православной Церкви констатировали увеличение количества приходов, священников и монахов в 2021 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Согласно предоставленным данным, в Украинской Православной Церкви за уходящий год возросло количество приходов и насчитывается 12 381 религиозных общин, что на 7 больше, чем в прошлом году - 12 374.

Также увеличилось общее количество священнослужителей – до 12 513, что на 57 больше, чем в 2020 году.

В 2021 году в Украинской Православной Церкви возросло количество монастырей – 260, что на 5 больше, чем в прошлом году, и монахов – до 4 630, что на 82 больше, чем в прошлом году.

Итоговый отчет также содержит информацию о главных событиях в Церкви в уходящем году: решения Священного Синода по кадровым вопросам, создании монастырей, канонизации святых, социальной работе Церкви, информацию о деятельности Предстоятеля, управляющего делами УПЦ и епископата.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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