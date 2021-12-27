Предстоятель УПЦ в 2021 году возглавил более 200 богослужений и канонизацию 7 святых

В 2021 году Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил более 200 богослужений, возглавил прославление в лике святых 7 подвижников благочестия, возглавил 4 епископских хиротонии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в отчете управляющего делами УПЦ митрополита Антония (Паканича), который был озвучен во время итогового заседания Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Блаженнейший с Первосвятительским визитом посетил Бориспольскую, Донецкую, Житомирскую, Запорожскую, Изюмскую, Конотопскую, Криворожскую, Львовскую, Александрийскую, Сумскую, Харьковскую, Черкасскую и Черновицко-Буковинскую епархии. Традиционно Предстоятель УПЦ посещал Свято-Успенскую Почаевскую Лавру и Свято-Успенский Зимненский ставропигиальный женский монастырь Волыни, где совершал богослужение», - отмечается в отчете.

Митрополит Онуфрий встречался с представителями Поместных Православных Церквей, Президентом Украины, политиками и культурными деятелями, а также принимал участие в общегосударственных и других официальных мероприятиях.

28 апреля Предстоятель УПЦ встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время встречи были обсуждены вопросы празднования Пасхи в условиях карантинных ограничений, мирного урегулирования ситуации на востоке Украины и другие актуальные вопросы.

27 июля, накануне празднований 1033-летия Крещения Руси, Митрополит Онуфрий принял делегации Поместных Православных Церквей, прибывших на празднование 1033-летия Крещения Руси. Предстоятель принял делегацию Антиохийского Патриархата, Сербской Православной Церкви и Православной Церкви Чешских земель и Словакии. Гости приветствовали Его Блаженство с 1033-летием Крещения Киевской Руси и передали приветствие от Предстоятелей своих Церквей.

17 декабря Предстоятель Украинской Православной Церкви принял участие во встрече представителей Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций с Президентом Украины. Во время встречи Блаженнейший объяснил Президенту позицию религиозного сообщества Украины об опастностях, которые несет Стамбульская конвенция, и призвал не ратифицировать ее. В свою очередь Владимир Зеленский заверил, что без диалога с главами церквей и религиозных организаций и широкого обсуждения не будет подписывать важные документы.

«С 2017 года выходят из печати издания авторства Митрополита Онуфрия. В частности, уже опубликованы следующие труды: «Ответы на вопросы. Том I» (2017), «Слова, послания, ответы. Том II» (2018), «Слова, послания, ответы. Том III» (2019), «Бог призвал, и я пошел». Ответы на вопросы» (2019), «Всегда с Богом». Слова, послания, ответы. Часть вторая» (2020), «Дар Божьей любви». Слова, послания, ответы. Часть третья» (2020). В собраниях содержатся слова, проповеди, послания Предстоятеля и ответы на вопросы, касающиеся разных аспектов духовной и общественной жизни», - сообщается в отчете митрополита Антония..

Также продолжаются еженедельные видеообращения Блаженнейшего Митрополита Онуфрия к верующим в рамках нового цикла передачи «Слово Предстоятеля». Благодаря программе миллионы верующих Украинской Православной Церкви могут увидеть и услышать своего Предстоятеля, который обращается с наставлениями и раскрывает Евангельские истины.