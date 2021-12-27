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УПЦ в 2021 году передала 30 млн гривен для помощи нуждающимся

27.12.2021 / 16:40
УПЦ в 2021 году передала 30 млн гривен для помощи нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
Для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов

Общая сумма по всем направлениям социальной работы Украинской Православной Церкви в уходящем году составила почти 30 миллионов гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом было сказано на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 27 декабря в Киево-Печерской лавре

«Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию, Украинская Православная Церковь продолжала в 2021 году совершать социальное служение и оказала помощь нуждающимся в сумме почти 30 миллионов гривен», - сказали на заседании Синода.

Отмечается, что помощь от Церкви получили: 182 гериатрических центра, 168 школ-интернатов, 1800 многодетных семей.

Кроме того, для бездомных были организованы 204 пункта для ежедневной выдачи горячих обедов.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.

Источник: Inpress.ua
Благотворительность, УПЦ
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