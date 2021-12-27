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В Ровно пройдет благотворительный концерт священника УПЦ Александра Клименко

27.12.2021 / 16:10
Концерт состоится 2 января в 17.00 в городском Дворце культуры Ровно «Текстильщик»

В Ровно пройдет благотворительный концерт с участием победителя «Голоса страны» протоиерея Александра Клименко и финалиста конкурса Галины Куришко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу священника Александра Клименко, все вырученные средства пойдут на помощь Даниилу Прадунцу из села Клевань и Алексею Севостьянику из города Сарны, которые больны спинальной мышечной атрофией (СМА).

«Всех растрогали истории крохотных малышей, которым необходимы миллионы долларов, чтобы полноценно жить. Сотни людей со всей Ровенской области уже подключились к сбору средств, думаю, что и все православное сообщество не может стоять в стороне. Давайте соберемся все вместе, придем на концерт, пожертвуем деньги и спасем две детские жизни!», – рассказал сотрудник Социального отдела Ровенской епархии УПЦ протоиерей Василий Начев.

Концерт состоится 2 января в 17.00 в городском Дворце культуры Ровно «Текстильщик». Стоимость благотворительного билета - 200 грн.

Организаторы отмечают, что стоимость билетов фиксированная, однако, если у кого-то есть возможность пожертвовать больше, то эту помощь примут с благодарностью.

«Приходите на благотворительный концерт, где будут петь ради детей», – призвал протоиерей Александр Клименко.

Источник: Inpress.ua
концерт, благотворительность, Ровно, УПЦ
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