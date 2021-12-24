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Украинских рыбаков попросили не топиться в водоемах из-за ненадежного льда

24.12.2021 / 21:08
В Украину пришли морозы и вода в водоемах заледенела. В связи с этим спасатели ГосЧС предупредили рыбаков, которые собираются на зимнюю рыбалку, о правилах безопасности в своем Telegram-канале.

С целью предупреждения несчастных случаев, спасатели по всей стране ежедневно отправляются в профилактические рейды по замерзшим реками и озерами и призывают граждан не выходить на ненадежный лед.

Также ГосЧС напомнила правила поведения на водоемах: выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде; запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны; переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах; запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед.

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