Украинских рыбаков попросили не топиться в водоемах из-за ненадежного льда

С целью предупреждения несчастных случаев, спасатели по всей стране ежедневно отправляются в профилактические рейды по замерзшим реками и озерами и призывают граждан не выходить на ненадежный лед.

Также ГосЧС напомнила правила поведения на водоемах: выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде; запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны; переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах; запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед.