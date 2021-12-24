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Шевченковский суд снял электронный браслет с фигуранта по делу Шеремета

24.12.2021 / 17:05
Шевченковский районный суд Киева снял электронный браслет с ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, однако продлил срок действия меры пресечения в виде ночного домашнего ареста до 24 февраля.

Об этом сообщает "Укринформ". 

"Суд принял решение: ходатайство прокурора о продлении Антоненко срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворить частично. Продлить Антоненко меру пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток — с 23:00 по 6:00. Срок действия меры пресечения установить 2 месяца - по 24 февраля 2022 года включительно", - проинформировала председательствующая судья Оксана Голуб.

В комментарии "Укринформу" адвокат Антоненко Дмитрий Круговой сообщил, что суд снял с Антоненко электронный браслет контроля, а также изменил ему место отбывания домашнего ареста, поскольку, как добавил защитник, его клиент сменил место жительства.

Также суд продлил ночной домашний арест для двух других обвиняемых по этому делу - Юлии Кузьменко (по 24 февраля) и Яны Дугарь (также по 24 февраля).

После этого судом принято решение отложить рассмотрение "Дело Шеремета" до 21 января.

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