Капелланы УПЦ передали гуманитарную помощь военным в зоне ООС и детям-сиротам

Священники Украинской Православной Церкви приняли участие в духовно-гуманитарной миссии в район проведения ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kapelan.org.ua, миссия была проведена по благословению главы Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополита Белоцерковского и Богуславского Августина в честь праздника святителя Николая.

Участие в духовно-гуманитарной миссии приняли священники Изюмской, Северодонецкой и Бориспольской епархий: протоиерей Вадим Батюк, иеромонах Арсений (Складнюк) и протоиерей Максим Молотков.

Гуманитарный груз был доставлен в детские дома и воинские части.

Священников сопровождал коллектив артистов, организовавший концертную праздничную программу для детей-сирот и военнослужащих.

Как сообщалось ранее, в Украинской Православной Церкви состоялась благотворительная акция ко дню святого Николая - 1,5 тыс подарков переданы в детские дома в разных уголках Украины.

Подарки получили дети из детского дома в Мариуполе; дети из школы интерната в Красногоровке; школы-интерната для детей с особенностями умственного и физического развития на Днепропетровщине, Горской школы-интерната; Вовчаровской школы-интерната и детского сада, дети с инвалидностью из Славянска и другие.