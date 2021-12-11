В Киево-Печерской лавре УПЦ к празднику Николая чудотворца собирает подарки детям-сиротам

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре ко дню памяти святителя и чудотворца Николая собирают подарки детям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, социальный отдел обители приглашает приобщиться к доброму делу всех желающих.

«Каждому ребенку необходимо немного внимания и заботы. Но детям, оставшимся без родительской заботы, конфеты, сладости и игрушки, полученные в подарок ко дню святого Николая, значат гораздо больше, чем детям, окруженным родительским вниманием. Пусть хоть чуть-чуть согреется душа того ребенка, которому достанется подарок, который вы можете пожертвовать», - говорится на сайте лавры.

Игрушки, сладости, канцелярские товары, одежда, обувь принимаются по адресу: Киево-Печерская лавра, корпус № 65 (нижняя Лавра).