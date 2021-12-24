В Украине разгорается скандал из-за нового сезона сериала Netflix

Как говорится в телеграм-канале министра, в целом сериал довольно неплох, но в новом сезоне его авторы пошли на поводу у стереотипов.

"В "Эмили в Париже" имеем карикатурный образ украинки, который неприемлем. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, бояться депортации? Так не должно быть", - заявил Ткаченко.

Министр уверен, что Netflix хорошо знаком с Украиной и мог бы не допускать подобных ошибок.

"Придется продолжать бороться со стереотипами... Направлю текст нашей позиции Нетфликсу", - пообещал он.