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Пограничники завернули на границе российскую актрису, посещавшую Крым

24.12.2021 / 16:35
Пограничники завернули российскую актрису Алису Шитикову, незаконно посещавшую оккупированный РФ Крым, и запретили ей въезд в Украину на 3 года.

Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

"Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года", сообщает ГПСУ. 

По данным УП, отказ во въезде получила 31-летняя Алиса Шитикова.

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