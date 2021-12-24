Пограничники завернули на границе российскую актрису, посещавшую Крым

Россиянка прилетела в "Борисполь" рейсом из Абу-Даби. Охранники границы выяснили, что осенью 2017 года женщина посещала АР Крым с целью съемок в сериале "Улетный экипаж" для телеканала СТС.

Чтобы попасть на временно оккупированную территорию АР Крым, гражданка РФ воспользовалась авиасообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".

"Учитывая все обстоятельства, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" отказали гражданке РФ в пропуске через государственную границу и запретили въезд в Украину сроком на 3 года", сообщает ГПСУ.

По данным УП, отказ во въезде получила 31-летняя Алиса Шитикова.