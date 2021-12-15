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Состоится премьера программы с участием митрополита УПЦ о церковной и политической ситуации в Украине

15.12.2021 / 13:55
Состоится премьера программы с участием митрополита УПЦ о церковной и политической ситуации в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Гостем первого выпуска станет митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев)

В эфире телеканала UkrLive 19 декабря состоится премьера социально-просветительской программы «Слово Иерарха».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112ua.tv, в каждом выпуске духовенство Украинской Православной Церкви будет делиться со зрителями своими размышлениями и анализом общецерковной и общеполитической ситуации в Украине.

Автор и ведущий программы - заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек.

По его словам, гостями проекта будут архиереи, в том числе члены Священного Синода Украинской Православной Церкви. Ради встречи и беседы с участниками съемочная группа будет выезжать в регионы, чтобы пообщаться с владыками на территории их служения.

Гостем первого выпуска станет митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Премьера программы 19 декабря в 08.15 на телеканале UkrLive.

Источник: Inpress.ua
Украина, программа, упц
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