Состоится премьера программы с участием митрополита УПЦ о церковной и политической ситуации в Украине

В эфире телеканала UkrLive 19 декабря состоится премьера социально-просветительской программы «Слово Иерарха».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на 112ua.tv, в каждом выпуске духовенство Украинской Православной Церкви будет делиться со зрителями своими размышлениями и анализом общецерковной и общеполитической ситуации в Украине.

Автор и ведущий программы - заслуженный журналист Украины Вячеслав Пиховшек.

По его словам, гостями проекта будут архиереи, в том числе члены Священного Синода Украинской Православной Церкви. Ради встречи и беседы с участниками съемочная группа будет выезжать в регионы, чтобы пообщаться с владыками на территории их служения.

Гостем первого выпуска станет митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев).

Премьера программы 19 декабря в 08.15 на телеканале UkrLive.