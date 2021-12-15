Войти | Зарегистрироваться
13:49

среда,
15 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Николай Тищенко может стать премьер-министром, – Андрей Богдан

15.12.2021 / 12:32
В интервью Дмитрию Гордону Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром.

Экс-глава ОП рассказал интересную деталь: Зеленский неоднократно заявлял, что Тищенко единственный, кто его защищает. Кроме этого, нардеп рассматривается на должность главы правительства Украины. 

По словам Богдана, в Офисе Президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков. 

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.

Богдан, Тищенко
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 декабря
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.