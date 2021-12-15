Николай Тищенко может стать премьер-министром, – Андрей Богдан

Экс-глава ОП рассказал интересную деталь: Зеленский неоднократно заявлял, что Тищенко единственный, кто его защищает. Кроме этого, нардеп рассматривается на должность главы правительства Украины.

По словам Богдана, в Офисе Президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков.

Напомним, ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.