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На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия

15.12.2021 / 10:25
На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия
Источник: Центр информации УПЦ
Все финансирование Буковинского православного религиозного фонда состоит из добровольных пожертвований

На Буковине Украинская Православная Церковь создала фонд, целью которого является помощь приходам, пострадавшим от захватов храмов, вдовам священников, активная поддержка строительств новых храмов и обширная социальная работа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», о целях и деятельности организации рассказал руководитель Буковинского православного религиозного фонда настоятель Михайловского храма села Задубровка иерей Виталий Дуров.

«В начале XIX века этот фонд уже существовал на Буковине. Правда его деятельность и масштабы были намного шире, чем сейчас. Он являлся основоположным источником финансирования для монастырей, духовенства, разных просветительских программ. На деньги фонда в свое время был построен Свято-Духовский кафедральный собор и содержался богословский институт. Стипендию из этих средств получали выдающиеся деятели того времени: митрополит Евгений (Гакман), священник и композитор Сидор Воробкевич. Деятельность Буковинского православного фонда распространялась и за пределы Буковины: за его счет, например, был построен храм во Львове», – рассказывает отец Виталий.

По его словам, Буковинский фонд был зарегистрирован еще летом 2021 года, но активную работу начал совсем недавно.

«Наша цель не только поддержка христианства на Буковине, нужно заботиться о том, чтобы не дать различным внешним силам украсть христианство у наших детей. Примеры захватов храмов канонической Церкви раскольниками, европейская толерантность к греховному, засилье социальных сетей – все это отдаляет юных христиан от веры и от Бога», – отмечает руководитель фонда.

Священник рассказал, что направлений деятельности у фонда много, но все они четко структурированы и выполнимы. «Это и юридическая защита приходов, пострадавших от действий активистов из ПЦУ, постройка новых храмов канонической Церкви вместо ранее захваченных, поддержка небольших нуждающихся приходов Украинской Православной Церкви, помощь сиротам, малоимущим, вдовам священников и многое-многое другое», – отметил он.

«К сожалению, бывают случаи, когда, в силу разных причин, умирает священник, а зачастую семьи духовенства многодетные, после смерти отца остаются маленькие дети. Цель фонда - помочь им», – подытожил отец Виталий.

Отмечается, что все финансирование Буковинского православного религиозного фонда состоит из добровольных пожертвований, коих никогда не бывает достаточно для такой масштабной работы.

Источник: Inpress.ua
буковина, фонд, УПЦ, черновицко-буковинская епархия, милосердие
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