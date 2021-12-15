На Буковине УПЦ возродила православный фонд милосердия

На Буковине Украинская Православная Церковь создала фонд, целью которого является помощь приходам, пострадавшим от захватов храмов, вдовам священников, активная поддержка строительств новых храмов и обширная социальная работа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», о целях и деятельности организации рассказал руководитель Буковинского православного религиозного фонда настоятель Михайловского храма села Задубровка иерей Виталий Дуров.

«В начале XIX века этот фонд уже существовал на Буковине. Правда его деятельность и масштабы были намного шире, чем сейчас. Он являлся основоположным источником финансирования для монастырей, духовенства, разных просветительских программ. На деньги фонда в свое время был построен Свято-Духовский кафедральный собор и содержался богословский институт. Стипендию из этих средств получали выдающиеся деятели того времени: митрополит Евгений (Гакман), священник и композитор Сидор Воробкевич. Деятельность Буковинского православного фонда распространялась и за пределы Буковины: за его счет, например, был построен храм во Львове», – рассказывает отец Виталий.

По его словам, Буковинский фонд был зарегистрирован еще летом 2021 года, но активную работу начал совсем недавно.

«Наша цель не только поддержка христианства на Буковине, нужно заботиться о том, чтобы не дать различным внешним силам украсть христианство у наших детей. Примеры захватов храмов канонической Церкви раскольниками, европейская толерантность к греховному, засилье социальных сетей – все это отдаляет юных христиан от веры и от Бога», – отмечает руководитель фонда.

Священник рассказал, что направлений деятельности у фонда много, но все они четко структурированы и выполнимы. «Это и юридическая защита приходов, пострадавших от действий активистов из ПЦУ, постройка новых храмов канонической Церкви вместо ранее захваченных, поддержка небольших нуждающихся приходов Украинской Православной Церкви, помощь сиротам, малоимущим, вдовам священников и многое-многое другое», – отметил он.

«К сожалению, бывают случаи, когда, в силу разных причин, умирает священник, а зачастую семьи духовенства многодетные, после смерти отца остаются маленькие дети. Цель фонда - помочь им», – подытожил отец Виталий.

Отмечается, что все финансирование Буковинского православного религиозного фонда состоит из добровольных пожертвований, коих никогда не бывает достаточно для такой масштабной работы.