Войти | Зарегистрироваться
10:47

среда,
15 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Виннитчине община УПЦ просит помочь защитить храм от силового захвата ПЦУ

15.12.2021 / 09:25
На Виннитчине община УПЦ просит помочь защитить храм от силового захвата ПЦУ
Источник: Центр информации УПЦ
Дата и время захвата известно: актив ПЦУ со своим священником попытается войти в храм 15 декабря

На Виннитчине в селе Сниткове активисты ПЦУ планируют захватить храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Ютуб-канал «Перший Козацький», община Украинской Православной Церкви просит помочь защитить храм от силового захвата, который запланирован на 15 декабря.

7 декабря руководитель управления по делам религий Винницкой ОГА Игорь Салецкий осуществил перерегистрацию религиозной общины УПЦ в ПЦУ.

«Теперь местные представители ПЦУ готовят силовой захват. Его дата и время известно: актив ПЦУ со своим священником попытается войти в храм 15 декабря. В годовщину создания своей структуры», – сообщается в специальном выпуске передачи «Дозор».

По словам настоятеля храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы протоиерея Николая Стриляева, инициатором собрания села по вопросу «перехода» и активным сторонником ПЦУ является Владимир Ревуцкий, который в 2000-х годах возглавлял Мурованокуриловецкую районную государственную администрацию. Его в 2012 году осудили по обвинению во взяточничестве и приговорили к 5 годам тюрьмы. «Мы даже подавали ходатайство, чтобы его досрочно освободить, так как переживали за него», – рассказал отец Николай.

Прихожанка храма Галина рассказывает, что она с мужем участвовала в строительстве храма в начале 1990-х. Она вспоминает, как ее супруг-каменщик возил стройматериалы из карьера и привлекал работников на возведение церкви. По ее словам, за «переход» в ПЦУ голосовали те селяне, которые никогда не были прихожанами храма. «Тут в селе штунды, католики и православные. Так они (сторонники ПЦУ – Ред.) нанимают тех католиков, штундов, идут сами и с собой ведут. Где же правда? Они хотят, чтобы их больше было. Нет, нас будет больше, и мы храм не отдадим», – подытожила она.

Источник: Inpress.ua
винницкая область, УПЦ, пцу, захват храма
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 декабря
14 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.