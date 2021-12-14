В Сумах верующие УПЦ почтили чудотворный образ Христа «Хлеб Жизни»

В Сумах верующие Украинской Православной Церкви в Спасо-Преображенском кафедральном соборе почтили чудотворный Малочернетчинский образ Христа Спасителя «Хлеб Жизни».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, богослужение возглавил митрополит Евлогий, а также иерарх из Молдовы – архиепископ Унгенский и Ниспоренский Петр.

«День чествования Малочернетчинского чудотворного образа Христа Спасителя "Хлеб Жизни" всегда особенно почитали сумские верующие, ведь чудотворная икона издревле считалась святыней Сумского края. Перед ней молились многие поколения православных кафедрального центра и паломников из других мест», - отметили в епархии.

Образ Христа «Хлеб Жизни» прославился многочисленными чудесами исцеления в селе Малая Чернетчина на Сумщине. Однако в годы Гражданской войны следы иконы затерялись. Уже в ХХI столетии образ обнаружили в частной коллекции. Его подлинность подтвердили и в Сумской епархии, и в Российской академии художеств. В 2012 году чудотворную икону передали верующим. Однако перед этим реставраторы не только провели работы по ее восстановлению, но и изготовили специальный киот для обеспечения сохранности почитаемого образа.