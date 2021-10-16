На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму

На Ровенщине в селе Чудница представители ПЦУ перекрыли общине Украинской Православной Церкви доступ к временному храму.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, очередной межконфессиональный конфликт разгорелся в июне 2021 после того, как община ПЦУ решила поставить массивную ограду вокруг храма, который церковные рейдеры силой отобрали у верующих УПЦ еще в 2015 году.

Отмечается, что представители ПЦУ умышленно заняли землю, которая им не принадлежит.

«Этот земельный участок размером 0,6 га принадлежит общине УПЦ, на ней стоит дом, в котором после захвата молится религиозная община УПЦ. Строя свою ограду, сторонники ПЦУ захватили частично этот земельный участок и перекрыли полноценный доступ к церковному здания верующим УПЦ, оставив им только 50 см тропы», – комментирует правозащитница Ровенской епархии Раиса Приходько

Религиозная община УПЦ обратилась в полицию, чтобы те возбудили по факту кражи земли и ограничения доступа к их имуществу уголовное производство, однако правоохранители отказали. Правозащитница написала по этому поводу ходатайство в суд.

«Судебное заседание состоялось 13 октября в Гощанском районном суде, который, собственно, обязал признать религиозную общину УПЦ потерпевшей и возбудил уголовное производство», – рассказала Раиса Приходько.