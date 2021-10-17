Войти | Зарегистрироваться
18:37

воскресенье,
17 октября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Виннитчине сторонники ПЦУ устроили провокацию на территории храма УПЦ

17.10.2021 / 17:15
На Виннитчине сторонники ПЦУ устроили провокацию на территории храма УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
По словам священника, сторонники ПЦУ заблокировали двери в захваченном храме и отказывались выходить

На Виннитчине в селе Новоживотов 16 октября сторонники ПЦУ ворвалась в Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал «Перший Козацький», об этом сообщил благочинный Ораторского района Тульчинской епархии протоиерей Дмитрий Цмокало.

По словам священника, сторонники ПЦУ заблокировали двери в захваченном храме и отказывались выходить.

По информации с места событий, около 18.00 активисты покинули Покровский храм и закрыли дверь на свои замки.

Все это время на территории присутствовали представители полиции. В частности, начальник Оратовского районного отдела. Отмечается, что правоохранители в ситуацию не вмешивались.

Как сообщалось ранее, утром 14 октября, в престольный день общины УПЦ в Новоживотове, возле храма собрались активисты ПЦУ и большое количество правоохранителей. После словесной перепалки и попытки активистов прорваться в храм, стороны достигли договоренности: в храм не войдет никто. В этом верующих УПЦ заверили правоохранители.

Источник: Inpress.ua
винницкая область, УПЦ, ПЦУ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 октября
16 октября
15 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.