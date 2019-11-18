Войти | Зарегистрироваться
14:56

понедельник,
18 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Винниччине обокрали воскресную школу при храме УПЦ

18.11.2019 / 14:26
На Винниччине обокрали воскресную школу при храме УПЦ
Храм в селе Лука-Мелешовская Источник: Центр информации УПЦ
Настоятель рассказал, что неизвестные сорвали замок на здании воскресной школы, проникли внутрь и вынесли бытовые электрические приборы и электроинструменты

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская 17 ноября настоятель Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви обратился в Винницкий районный отдел полиции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, священник обратился с заявлением о краже из воскресной детской школы.

Настоятель рассказал, что неизвестные сорвали замок на здании воскресной школы, проникли внутрь и вынесли бытовые электрические приборы и электроинструменты.

По факту кражи открыто уголовное производство по ст.185 УК Украины (кража). Полицейские устанавливают причастных лиц. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Источник: Inpress.ua
винницкая область, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.