На Винниччине обокрали воскресную школу при храме УПЦ

В Винницкой области в селе Лука-Мелешковская 17 ноября настоятель Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви обратился в Винницкий районный отдел полиции.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, священник обратился с заявлением о краже из воскресной детской школы.

Настоятель рассказал, что неизвестные сорвали замок на здании воскресной школы, проникли внутрь и вынесли бытовые электрические приборы и электроинструменты.

По факту кражи открыто уголовное производство по ст.185 УК Украины (кража). Полицейские устанавливают причастных лиц. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.