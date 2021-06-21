В Винницкой области верующие УПЦ пройдут крестным ходом к чудотворному кресту в Калиновке

В Калиновке Винницкой области 6 июля состоится традиционный крестный ход от храма святой великомученицы Параскевы ко кресту на месте Калиновского чуда, где будет совершена Божественная литургия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, начало шествия - в 08.00.

*Калиновское чудо связано с историей, которая произошла в начале ХХ века. У одного из жителей села Сальник не было детей, их убили, или их вообще не было - точно не известно. Мужчина был верующим и был огорчен, что не будет кому помолиться о нем, после смерти. Он решил поставить крест на распутье и выкопать колодец, чтобы прохожие могли утолить жажду и его помянули бы. По преданию это было в 1918 году.

Крест был деревянный, высотой 6 метров. На обратной стороне была закреплена икона «Распятие с предстоящими», написанная на жесте масляными красками, а на восточной стороне - икона Пресвятой Троицы. Крест в то время находился в 2-х верстах от Калиновки, в селе Сальник.

По свидетельствам очевидцев и архивным материалам органов безопасности тогдашней власти, 7 июля 1923 года произошло чудо. В тот день несколько красноармейцев ехали по дороге из Винницы в Калиновку и остановились у креста напиться воды. Один из солдат открыл по кресту стрельбу. Он выстрелил 24 раза, но ни разу не попал в распятие, «все пули падали у этого креста на землю, а как выстрелил в 25 раз, то попал в правое плечо Иисуса Христа, и потекла кровь». По свидетельству прессы того времени, в красноармейца, который стрелял, отняло руку. Об этом чуде быстро стало известно местным жителям и уже на следующий день пришли на это место со священником села Сальник, чтобы помолиться. Во время этой первой службы «появилась на небесах икона - изображение Матери Божией и стояла 3 дня. 1-й день сияла, как солнце, а затем (стала) неясная». Впоследствии сюда шли крестные ходы со всей округи и всей Украины.