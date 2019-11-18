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На Одещине и Винниччине освятили храмы УПЦ

18.11.2019 / 15:06
На Одещине и Винниччине освятили храмы УПЦ
Одесская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
На Винниччине в селе Куриловка 16 ноября митрополит Варсонофий освятил престол в отреставрированном 160-летнем Спасо-Преображенском храме

В Одесской и Винницкой областях освятили храмы Украинской Православной Церкви.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службы Винницкой и Одесской епархий.

На Одещине в селе Курисово 17 ноября митрополит Агафангел освятил Свято-Покровский храм. В основании престола были положены святые мощи мучеников, а стены храма были помазаны миром и окроплены освященной водой. Затем владыка совершил первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

После богослужения митрополит Агафангел поблагодарил настоятеля храма протоиерея Николая Сикору за усердные труды в деле восстановления дома Божия и вручил архипастырские грамоты благодетелям.

На Винниччине в селе Куриловка 16 ноября митрополит Варсонофий освятил престол в отреставрированном 160-летнем Спасо-Преображенском храме.

За Божественной литургией митрополит Варсонофий от имени Предстоятеля УПЦ наградил настоятеля церковной богослужебной наградой – правом ношения креста с украшениями.

Источник: Inpress.ua
винницкая область, Одесская область, УПЦ
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