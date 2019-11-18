На Одещине и Винниччине освятили храмы УПЦ

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Запорожский митрополит рассказал, что делать, когда закон переходит на сторону дьявола18.11.2019 / 16:00
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Правительство отменило ограничение Гройсмана на тарифы на отопление и горячую воду
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Гончарук и Маркарова поговорили с миссией МВФ о новой программе
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Рада проголосовала за изменения в Бюджетный кодекс
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Милованов: у нас есть два сценария для гривни на следующий год
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Рост ВВП Украины в III кв. замедлился до 4,2%
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В Днипре стартовал фестиваль кукольных театров
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Пьяный на "Лексусе" вылетел на тротуар в Киеве: погибла пешеход
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В центре Львова снова подрались футбольные фанаты
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В Киеве неизвестные подорвали “Мерседес”: водитель погиб
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В центре Киева прорвало трубу с горячей водой. Несколько машин провалилось под асфальт
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09:23
Расстрел авто в Княжичах заказал киевский бизнесмен
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09:08
Взрыв гранаты в центре Киева: двое погибших и одна ранена
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В Киеве "скорая" попала в ДТП: двое погибло, 5 пострадавших
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09:08
В центре Киева прошло вече против "формулы Штайнмайера"
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09:14
В Житомирской области цистерна влетела в автобус: 9 погибших
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