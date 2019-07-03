Войти | Зарегистрироваться
13:47

среда,
03 июля
Онлайн
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
Жизнь
Какими бывают летние пищевые отравления и как себя от них обезопасить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Винницкой области верующие пройдут крестным ходом к месту Калиновского чуда

03.07.2019 / 13:05
В Винницкой области верующие пройдут крестным ходом к месту Калиновского чуда
Крестный ход Источник: Центр информации УПЦ
Начало шествия - в 08.00

В Калиновке Винницкой области 6 июля состоится традиционный крестный ход от храма святой великомученицы Параскевы ко кресту на месте Калиновского чуда, где будет совершена Божественная литургия.

Начало шествия - в 08.00, сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.

*Калиновское чудо связано с историей, которая произошла в начале ХХ века. У одного из жителей села Сальник не было детей, их убили, или их вообще не было - точно не известно. Мужчина был верующим и был огорчен, что не будет кому помолиться о нем, после смерти. Он решил поставить крест на распутье и выкопать колодец, чтобы прохожие могли утолить жажду и его помянули бы. По преданию это было в 1918 году.

Крест был деревянный, высотой 6 метров. На обратной стороне была закреплена икона «Распятие с предстоящими», написанная на жесте масляными красками, а на восточной стороне - икона Пресвятой Троицы. Крест в то время находился в 2-х верстах от Калиновки, в селе Сальник.

По свидетельствам очевидцев и архивным материалам органов безопасности тогдашней власти, 7 июля 1923 года произошло чудо. В тот день несколько красноармейцев ехали по дороге из Винницы в Калиновку и остановились у креста напиться воды. Один из солдат открыл по кресту стрельбу. Он выстрелил 24 раза, но ни разу не попал в распятие, «все пули падали у этого креста на землю, а как выстрелил в 25 раз, то попал в правое плечо Иисуса Христа, и потекла кровь». По свидетельству прессы того времени, в красноармейца, который стрелял, отняло руку. Об этом чуде быстро стало известно местным жителям и уже на следующий день пришли на это место со священником села Сальник, чтобы помолиться. Во время этой первой службы «появилась на небесах икона - изображение Матери Божией и стояла 3 дня. 1-й день сияла, как солнце, а затем (стала) неясная». Впоследствии сюда шли крестные ходы со всей округи и всей Украины.

Источник: Inpress.ua
винницкая область, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 июля
2 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.